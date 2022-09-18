В Татарстане работы по программе обеспечения питьевой водой выполнены на 85%

По программе «Обеспечение населения питьевой водой» в Татарстане строительно-монтажные работы завершены на 85%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.

По его словам, 10 районов отчитались о сдаче на этой неделе. Среди них Агрызский, Бугульминский, Мамадышский, Камско-Устьинский, Сабинский, Лаишевский, Азнакаевский, Тукаевский, Заинский и Муслюмовский.

Фото: realnoevremya.ru

Также по работам в садоводческих товариществах по водообеспечению выполнение работ оценивается в 85%. Об их завершении отчитались Бавлинский, Бугульминский, Сармановский и Ютазинский муниципальные районы.

Напоминаем, что в двух районах Татарстана проведут поисково-оценочные работы с целью изыскания источника водоснабжения за 3,1 млн рублей. Данные исследования будут проводиться в рамках объекта государственного задания на 2022 год по теме «Геологическое изучение недр с целью поиска и оценки подземных вод для обоснования источника питьевого водоснабжения».



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Елизавета Пуншева