В двух районах Татарстана проведут поиск источников питьевого водоснабжения за 3 млн рублей

В двух районах Татарстана проведут поисково-оценочные работы с целью изыскания источника водоснабжения за 3,1 млн рублей. Заказчиком выступает ГБУ «Научно-производственное объединение по геологии и использованию недр республики», а средства выделяются из регионального бюджета. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Поисково-оценочные работы пройдут в сельских населенных пунктах Верхнеуслонского района (их стоимость составит 2,5 млн рублей), а также в села Бурметьево Нурлатского района (605 тыс. рублей). Отмечается, что данные исследования будут проводиться в рамках объекта государственного задания на 2022 год по теме «Геологическое изучение недр с целью поиска и оценки подземных вод для обоснования источника питьевого водоснабжения».

Исполнителю необходимо произвести бурение гидрогеологических поисковых скважин в специальных технологических последовательностях. Они должны достигать глубины не менее 40 метров, а их проектный дебит скважин — не менее 10,5 куб. м/час. Также в обязанности подрядчика входит приобретение и поставка обсадных труб, насосов, материалов для промывочной жидкости (глина, цемент) и другого оборудования.

Фото: kzn.ru

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 2 сентября, итоги подведут 9 сентября.

15 августа замруководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин заявил, что на сегодняшний день в Казани насчитывается 97 жилых массивов, а у «Водоканала» и мэрии нет денег на обеспечение водой 53 из них.

В частности, Салмачи выросли в 10 раз, всего в присоединенных за последние 40 лет поселках живет более 215 тыс. человек. Больше всего — 41 тысяча — в Советском районе. Все поселки полностью электрифицированы. Почти все газифицированы. Больше вопросов — с водоснабжением.

24 ЖК не подключены к нему, девять из них — в Советском районе. Вода там добывается в индивидуальных скважинах. «Водоканал» обслуживает 804 км водопроводных каналов. В Борисоглебском, Караваево, Салмачах люди жалуются на перебои с водой в жаркое время лета.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин