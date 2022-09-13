Губернатор Белгородской области призвал жителей двух приграничных населенных пунктов эвакуироваться

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал эвакуироваться жителей двух приграничных населенных пунктов — села Журавлевка и хутора Нехотеевка.

— Вместе с главой Анжеликой Васильевной продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим, — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор приехал в Журавлевку, «чтобы лично убедиться, какова ситуация на границе».

— Обстановка в населенном пункте сложная, но все службы находятся на своих местах: глава, ДНД, правоохранительные органы и пограничники. Все четко выполняют свою работу. За что им отдельное спасибо, — говорится в сообщении.

Гладков также пообещал, что в ближайшее время начнется завоз строительных материалов, «чтобы приступить к закрытию контуров разрушенных домовладений и начать подключение тепловых пунктов».

Фото: t.me/vvgladkov

На прошлой неделе Гладков сообщил, что у пропускного пункта в белгородском селе Логачевка на границе с Харьковской областью Украины скопились большие очереди машин с беженцами.



— Уже развернуты мобильные пункты питания и организована доставка еды и воды на харьковскую сторону. Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди. По необходимости готовы оказать и медицинскую помощь, на границе дежурит бригада медиков. Всех желающих готовы доставить в пункт временного размещения граждан. Постараемся обеспечить всем необходимым тех, кто в этом нуждается. Выезжаю на место сам, в том числе посмотрю и пункт пропуска в Шебекино, — прокомментировал Гладков.

Приграничные поселки Белгородской области регулярно подвергаются обстрелу со стороны Украины. Так, например, в конце августа в регионе произошло несколько взрывов, а также сработала система противовоздушной обороны.

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Максим Кокунин