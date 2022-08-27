В Татарстане в рамках нацпроектов строятся 5 образовательных учреждений

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в рамках Национальных проектов и Государственных программ строятся 5 образовательных учреждений. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

По его словам, на сегодняшний день выполнение работ по 2 школам, а также по совмещенному проекту школы с детским садом, составляет 93% по лимитам текущего года. Кроме того, еще на 45% выполнены работы по строительству детского сада в Казани.

Фото: Максим Платонов

16 июля сообщалось, что выполнение работ по строительству образовательных объектов в Татарстане в рамках нацпроектов и госпрограмм достигло 70%. Так, по словам заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексея Фролова, в перечень таких объектов входят три обыкновенные школы и один проект школы, совмещенной с детским садом. Самый высокий процент выполнения зафиксирован по школе в Богатых Сабах — 90%.



6 августа он сообщил, что в Татарстане в этом году ремонтируются 118 школ с привлечением средств республиканского и федерального бюджетов. На сегодня работы завершены в 14 учебных заведениях, из них в трех — на этой неделе (в Камско-Устьинском, Актанышском и Лениногорском районах). Из 22 детских садов остаются в работе 20, выполнение работ составляет 76%.



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Максим Кокунин