В Татарстане проиндексируют оклады работников отдельных госучреждений

В Татарстане проиндексируют размеры месячных окладов руководителей, специалистов и служащих государственных бюджетных учреждений, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Так, с 1 января 2023 года должностной оклад проиндексируется в 1,061 раза и установится в размере 12 688 рублей у госслужащих учреждений:

Хозяйственное управление при Кабинете министров Татарстана, загородный комплекс «Боровое Матюшино» Управления делами президента республики, Гостевой дом при Управлении делами президента Татарстана, а еще государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в конце августа Алексей Песошин также подписал постановление об индексации месячных окладов руководителей бюджетных учреждений. Так, с 1 октября 2022 года они увеличатся в 1,04 раза и установятся в размере 11 958 рублей. Кабмину республики поручено осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией указа.

Также Кабинет министров Татарстана утвердил изменения оплаты труда работников отдельных организаций, подведомственных министерствам образования, спорта и молодежи. Они получат дополнительные выплаты за интенсивный труд.



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Максим Кокунин