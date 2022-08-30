В Татарстане работники образования и спорта получат дополнительные выплаты за интенсивный труд

Фото: Ринат Назметдинов

Кабинет министров Татарстана утвердил изменения оплаты труда работников отдельных организаций, подведомственных министерствам образования, спорта и молодежи. Они получат дополнительные выплаты за интенсивный труд, говорится в постановлении, подписанном премьер-министром республики Алексей Песошин.

Уточняется, что выплаты будут предоставляться работникам, входящим в профессиональные квалификационные группы руководителей, специалистов и служащих отдельных подведомственных организаций. Размер выплачиваемых денежных средств будет высчитываться по специальной формуле с учетом должностного оклада и надбавки за интенсивность труда.

Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля этого года.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, С 2022 по 2024 год Татарстан получит на ежемесячные выплаты классным руководителям более 5,7 млрд рублей.

Также сегодня стало известно, что на выплаты классным руководителям будет направлено еще почти 682 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Уточняется, что речь идет о дополнительном финансировании, которое пойдет на выплаты классным руководителям в образовательных организациях, не являющихся по своему типу общеобразовательными — школы, входящие в состав колледжей или вузов.

На поддержку классных руководителей в обычных школах в этом году в федеральном бюджете предусмотрено 74,9 млрд рублей.



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Максим Кокунин