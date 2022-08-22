В Татарстане проиндексируют оклады работников государственных учреждений
В Татарстане проиндексируют размеры месячных окладов руководителей, специалистов и служащих государственных бюджетных учреждений, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Так, с 1 октября 2022 года проиндексируют оклады госслужащих учреждений:
Хозяйственное управление при кабинете министров Татарстана, загородный комплекс «Боровое Матюшино» Управления делами президента республики, Гостевой дом при Управлении делами президента Татарстана, а еще государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль».
Должностной оклад индексируется в 1,04 раза и устанавливается в размере 11 958 рублей. Кабмину республики поручено осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией указа.
Также в республике с 1 октября 2022 года повысят должностные оклады работникам госорганов республики, осуществляющим техническое обеспечение.
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