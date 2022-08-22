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В Татарстане проиндексируют оклады работников государственных учреждений

15:51, 22.08.2022 1
В Татарстане проиндексируют оклады работников государственных учреждений
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане проиндексируют размеры месячных окладов руководителей, специалистов и служащих государственных бюджетных учреждений, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Так, с 1 октября 2022 года проиндексируют оклады госслужащих учреждений:

Хозяйственное управление при кабинете министров Татарстана, загородный комплекс «Боровое Матюшино» Управления делами президента республики, Гостевой дом при Управлении делами президента Татарстана, а еще государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль».

Должностной оклад индексируется в 1,04 раза и устанавливается в размере 11 958 рублей. Кабмину республики поручено осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией указа.

Фото: realnoevremya.ru

Также в республике с 1 октября 2022 года повысят должностные оклады работникам госорганов республики, осуществляющим техническое обеспечение.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:11
    похоже грядет новый рывок инфляции?
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