Володин предложил поднять ответственность за школы с муниципального на региональный уровень

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предложил поднять ответственность за школы с муниципального уровня на региональный.

— Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Есть проблемы: нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень, — написал он в своем telegram-канале.

Напомним, на рассмотрение в Госдуму поступил законопроект, который предусматривает создание единых федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) для школ. Разработкой проекта закона занимались 13 депутатов Госдумы и два сенатора.

Законопроект предлагает возложить на Министерство просвещения России обязанность разрабатывать образовательные программы для школьных предметов, которые могут быть применены во всех школах страны. Дополнительно уточняется, что образовательные учреждения могут изменять готовые программы или разрабатывать свои, но по содержанию они должны быть не ниже подготовленных федеральным органом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале сентября уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила закрепить высокий статус учителя на федеральном уровне с помощью соответствующего проекта закона. В нем предлагается предусмотреть в том числе меры поддержки педагогов.

О необходимости повышения статуса учителя ранее говорил президент России Владимир Путин. Сейчас в стране реализуется программа «Земский учитель», введены федеральные выплаты классным руководителям, внедряется новый порядок оплаты труда педагогов в пилотных регионах.

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Максим Кокунин