Детский омбудсмен Татарстана призвала разработать проект закона для повышения статуса педагога

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила закрепить высокий статус учителя на федеральном уровне с помощью соответствующего проекта закона. В нем предлагается предусмотреть в том числе меры поддержки педагогов.

О необходимости повышения статуса учителя ранее говорил президент России Владимир Путин. Сейчас в стране реализуется программа «Земский учитель», введены федеральные выплаты классным руководителям, внедряется новый порядок оплаты труда педагогов в пилотных регионах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом в нынешнее время становится важным превращение образовательного учреждения в «важнейший фактор формирования актуальных жизненных установок личности».

— На основании вышеизложенного прошу вас поддержать инициативу о разработке проекта закона «О статусе педагога», который не только закрепит высокий статус учителя на федеральном уровне, но и предоставит ему дополнительные гарантии, меры стимулирования, — приводит RT текст обращения на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

В начале августа выяснилось, что в школах Татарстана на начало грядущего 2022/23 учебного года не хватает учителей математического и естественно-научного профилей. Речь идет об учителях, преподающих математику, физику, информатику и химию, писало «Реальное время».



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Татьяна Леухина