Минтруд предложил установить пособие по безработице в размере 12 792 рубля

Минтруд России предлагает в следующем году установить максимальное пособие по безработице в размере 12 792 рубля, минимальное — 1 500 рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5 000 рублей. Минимальную сумму пособия планируется выплачивать в течение трех месяцев, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Таким образом, размер пособия по безработице в 2023 году останется на уровне 2022 года.

На этой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий выплату одинаковой суммы пособия гражданам предпенсионного возраста, независимо от даты признания их безработными.



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Татьяна Леухина