В России предложили уравнять пособия разным категориям безработных
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий выплату одинаковой суммы пособия гражданам предпенсионного возраста, независимо от даты признания их безработными. Документ появился в думской электронной базе.
В пояснительной записке к документу отмечается, что размер пособия по безработице начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышал 8 тысяч рублей, в то время, как граждане того же возраста, признанные безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице мог составлять до 11 280 рублей.
Планируется, что перерасчет пособий по безработице будет осуществляться на основании заявлений граждан, признанных безработными на 31 декабря 2018 года.
В начале сентября премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, по которому в Татарстане с 1 января 2023 года увеличатся выплаты отдельным категориям граждан и субсидии на проезд и покупку лекарств.
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