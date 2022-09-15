В России предложили уравнять пособия разным категориям безработных

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий выплату одинаковой суммы пособия гражданам предпенсионного возраста, независимо от даты признания их безработными. Документ появился в думской электронной базе.

В пояснительной записке к документу отмечается, что размер пособия по безработице начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышал 8 тысяч рублей, в то время, как граждане того же возраста, признанные безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице мог составлять до 11 280 рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Планируется, что перерасчет пособий по безработице будет осуществляться на основании заявлений граждан, признанных безработными на 31 декабря 2018 года.

В начале сентября премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, по которому в Татарстане с 1 января 2023 года увеличатся выплаты отдельным категориям граждан и субсидии на проезд и покупку лекарств.



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Татьяна Леухина