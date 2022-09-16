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«Ак Барс» объявил состав на матч с «Динамо» — на лед выйдет капитан Данис Зарипов

18:55, 16.09.2022
«Ак Барс» объявил состав на матч с «Динамо» — на лед выйдет капитан Данис Зарипов
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» представил состав на игру против минского «Динамо». Об этом сообщается в telegram-канале команды.

Капитан команды Данис Зарипов заявлен в четвертое звено вместе с Михаилом Глуховым и Артемом Галимовым. Ворота будет защищать Тимур Билялов.

В среду «Ак Барс» обыграл нижегородский клуб «Торпедо». Игра в Казани завершилась со счетом 2:1.

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Татьяна Леухина
СпортХоккей Татарстан

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