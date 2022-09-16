Минпросвещения России обсуждает возможность создания нового учебника по истории

Минпросвещения обсуждает возможность появления нового единого учебника по истории, который объединит всеобщую историю и историю России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

— Возможно, вот мы сейчас говорим с авторами, чтобы у нас была консолидированная здесь позиция и был, может быть, новый учебник по истории, объединяющий, может быть, и всеобщую историю, и историю России, и переход к единому предмету «История», где будет преподаваться в том числе то содержание, которое есть сейчас под всеобщей историей и историей России, — сказал он.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, на рассмотрение в Госдуму поступил законопроект, который предусматривает создание единых федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) для школ. Разработкой проекта закона занимались 13 депутатов Госдумы и два сенатора.

Законопроект предлагает возложить на Министерство просвещения России обязанность разрабатывать образовательные программы для школьных предметов, которые могут быть применены во всех школах страны. Дополнительно уточняется, что образовательные учреждения могут изменять готовые программы или разрабатывать свои, но по содержанию они должны быть не ниже подготовленных федеральным органом.



Кроме того, в начале недели в Рособрнадзоре сообщили, что вопросы, связанные со специальной военной операцией на Украине, включат в ЕГЭ по истории после внесения соответствующих изменений в рабочие программы и учебники.

— В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученному школьниками в соответствии с образовательными программами, — рассказали в пресс-службе ведомства.



Кроме того, секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации России Андрей Турчак рассказал, что в учебнике по истории появятся главы о специальной военной операции на Украине.



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Максим Кокунин