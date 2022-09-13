В ЕГЭ включат вопросы по спецоперации на Украине после внесения изменений в учебники

Фото: Максим Платонов

Вопросы, связанные со специальной военной операцией на Украине, включат в ЕГЭ по истории после внесения соответствующих изменений в рабочие программы и учебники. Об этом заявили в Рособрнадзоре.

— В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученному школьниками в соответствии с образовательными программами, — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы ведомства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера Минпросвещения опубликовало приказ, согласно которому ученики 10—11-х классов российских школ будут изучать на истории специальную военную операцию на Украине. Так, в рамках учебного курса «История России» школьники будут изучать геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему.



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Татьяна Леухина