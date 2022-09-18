Эксперт рассказал, какие факторы влияют на цены на нефть

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT рассказал о факторах, влияющих на цены на нефть. Он выделил два основных фактора: спекулятивный и фундаментальный.

По словам Фролова, спекулятивный фактор носит краткосрочный характер. При этом он может привести к быстрым изменениям цен. Также спекулятивная составляющая не действует долго.

«Главными из фундаментальных факторов являются баланс спроса и предложения. Уровень спроса сейчас оказался снижен из-за эпидемиологических ограничений со стороны Китая», — объяснил эксперт.

Фото: pxhere.com

Аналитик предположил, что среди спекулятивных факторов, влияющих на цены сейчас, «попытки разогнать историю с предельными ценами, попытки разогнать историю с Ираном».

«Любая новость о том, что с Ирана снимут санкции, может приводить к изменению цен. На ближайшие дни прогнозы делать бессмысленно. Может происходить любое колебание в любую сторону», — отметил Фролов.

Сообщалось, что Москва и Ташкент договорились углублять сотрудничество в области энергетики и по вопросу поставок нефти в Узбекистан. Стороны отмечают позитивную динамику сотрудничества в области энергетики, в частности высокий уровень взаимодействия по линии нефтегазовых компаний двух стран.

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Елизавета Пуншева