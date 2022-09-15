Россия и Узбекистан договорились укреплять сотрудничество в области энергетики и поставок нефти

Москва и Ташкент договорились углублять сотрудничество в области энергетики и по вопросу поставок нефти в Узбекистан. Об этом сообщает RT.

Стороны отмечают позитивную динамику сотрудничества в области энергетики, в частности высокий уровень взаимодействия по линии нефтегазовых компаний двух стран.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия и Узбекистан будут прилагать совместные усилия по углублению сотрудничества между ними в области геологоразведочных работ, добычи нефти на трудноизвлекаемых месторождениях, обмену опытом и подготовке кадров в нефтегазовой отрасли.

Министр энергетики России Николай Шульгинов на прошлой неделе заявил, что страна не будет продавать газ или нефть странам, которые введут ограничения на их цену.

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Татьяна Леухина