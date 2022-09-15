Жители комплекса «Малиновка» в Казани жалуются на отсутствие остановки — видео

Жители казанского жилого комплекса «Малиновка» жалуются на отсутствие нормальной остановки и проблемы с перевозкой детей до школы. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

С трудностями сталкиваются ученики казанской гимназии №138. Для перевозки детей выделен автобус, однако он забирает детей с остановки «Ж.М Восточный», поскольку та не оборудована должным образом.

Начальник отдела благоустройства Вахитовского и Приволжского районов Казани Нияз Хусаинов пояснил, что благоустроить остановку не могли из-за реализации крупных проектов, таких как Большое Казанское Кольцо. Ее планируют установить в следующем году. Тем временем жители массива обратились в прокуратуру.

На прошлой неделе ТНВ сообщало, что в Высокогорском районе Татарстана школьники вынуждены ходить на уроке по проезжей части. Новую школу открыли в этом году. Родители учеников просят обустроить на новой дороге тротуар, нанести разметку, установить «лежачие полицейские» и знаки.



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Татьяна Леухина