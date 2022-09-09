В Высокогорском районе школьники вынуждены ходить на уроки по проезжей части — видео

В Высокогорском районе Татарстана школьники вынуждены ходить на уроке по проезжей части. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Новую школу открыли в этом году. Родители учеников просят обустроить на новой дороге тротуар, нанести разметку, установить «лежачие полицейские» и знаки.

Чиновники заявили, что на обустройство дороги необходимо более 50 млн рублей. Однако пока источник финансирования не определен.

В августе на отсутствие нормальной дороги жаловались жители улицы Туринская в Старых Горках. Впервые с просьбой заасфальтировать дорогу они обратились к властям в апреле 2016 года. Однако с тех пор ничего не изменилось.



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Татьяна Леухина