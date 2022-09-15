«Зенит-Казань» проиграл «Газпром-Югра» в матче Кубка России по волейболу
«Зенит-Казань» проиграл «Газпром-Югра» в матче предварительного этапа Кубка России. Игра, проходившая в столице Татарстана, закончилась со счетом 3:1 (26:24, 21:25, 25:22, 25:18) в пользу гостей.
17 сентября «Зенит-Казань» сыграет с «Нефтяником». Югорская команда в этот же день сыграет с «Белогорьем».
Вчера казанцы проиграли «Белогорью» в матче предварительного этапа Кубка России. Игра закончилась со счетом 1:3 (26:24, 22:25, 16:25, 20:25).
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