Новости спорта

23:01 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Зенит-Казань» проиграл «Белогорью» в матче Кубка России по волейболу

21:36, 14.09.2022
«Зенит-Казань» проиграл «Белогорью» в матче Кубка России по волейболу
Фото: t.me/volleyzenit

«Зенит-Казань» проиграл «Белогорью» в матче предварительного этапа Кубка России. Игра, проходившая в столице Татарстана, закончилась со счетом 1:3 (26:24, 22:25, 16:25, 20:25).

Завтра, 15 сентября, казанцы сыграют с «Газпром-Югрой». «Белогорью» предстоит игра с «Оренбургом».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
СпортВолейбол Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также