«Зенит-Казань» проиграл «Белогорью» в матче Кубка России по волейболу
«Зенит-Казань» проиграл «Белогорью» в матче предварительного этапа Кубка России. Игра, проходившая в столице Татарстана, закончилась со счетом 1:3 (26:24, 22:25, 16:25, 20:25).
Завтра, 15 сентября, казанцы сыграют с «Газпром-Югрой». «Белогорью» предстоит игра с «Оренбургом».
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Татьяна ЛеухинаСпортВолейбол Татарстан
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