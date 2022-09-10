Карты «Мир» смогут принимать в Таиланде через 2-3 месяца

В Таиланде ведется работа по внедрению карт «Мир», сроки завершения — 2-3 месяца. Об этом сообщила исполнительный директор по Европе, Африке и Ближнему Востоку Управления по туризму страны (ТАТ) Титипорн Маненате.



— Вопрос этот для банков новый, так как эта карта никогда раньше не упоминалась ни в каких международных платежных процессах. Сейчас нужно разрабатывать новый банковский продукт, которого прежде не было, — приводит «Интерфакс» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Планируется, что снимать деньги по карте можно будет в терминалах «Сиамского коммерческого банка» (SCB). Вполне вероятно, что вскоре к нему присоединятся и другие банки.

Сейчас россияне без проблем могут приобрести местную валюту — баты — за рубли в пунктах обмена.

Замглавы МИД России Александр Панкин сообщал, что Россия ведет переговоры о введении карты «Мир» в ряде стран — Индии, Азербайджане и КНР.

На данный момент карта «Мир», помимо России, имеет хождение в 11 странах: Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Южная Корея, Южная Осетия.

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Илина Хакимова