Карты «Мир» до конца года начнут принимать на Кубе

На Кубе принимать карты платежной системы «Мир» начнут до конца текущего года. Об этом сообщил в ходе международного форума-выставки по туризму ОТДЫХ министр туризма острова Хуан Карлос Гарсия Гранде.

До начала использования карт российской системы «Мир» на острове остается один шаг — перепрограммировать терминалы оплаты. Работы в этом направлении планируется завершить в октябре, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас российские туристы могут использовать карту системы «Мир» для снятия наличных и оплаты услуг в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Исполнительный директор по Европе, Африке и Ближнему Востоку Управления по туризму Таиланда Титипорн Маненате на этой неделе сообщил, что в стране ведется работа по внедрению карт «Мир», сроки завершения — 2-3 месяца.



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Татьяна Леухина