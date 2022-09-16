Девятерых татарстанцев обманули на 17 млн рублей
Девятерых татарстанцев обманули мошенники в общей сумме на 17,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Инциденты произошли в Казани, Набережных Челнах, Альметьевском и Елабужском районах.
В полицию обратились все девять граждан. По четырем фактам возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), по пяти фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Мошенники крали денежные средства под видом пресечения несанкционированного оформления кредита; доставки груза; компенсации за ранее приобретенные лекарства; помощи родственникам, попавшим в ДТП; пресечения несанкционированного снятия денежных средств.
В начале сентября еще трое жителей Татарстана стали жертвами мошенников, общая сумма ущерба составила более 2,3 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество).
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