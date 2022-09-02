Трое жителей Татарстана стали жертвами мошенников

Трое жителей Татарстана стали жертвами мошенников, а общая сумма ущерба составила более 2,3 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество), сообщает пресс-служба МВД по республике.

Потерпевшими стали жители Набережных Челнов и Нижнекамского района. Все случаи связаны с работой лжесотрудников банков, которые звонили гражданам и сообщали о том, что «неизвестные» пытаются снять их деньги, убеждая переводить накопления на «резервный счет банка».



Фото: realnoevremya.ru

В начале недели сообщалось, что 45-летняя жительница Москвы отдала мошенникам из Альметьевска, выдававшим себя за инвесторов, почти 16 млн рублей. По словам потерпевшей, она узнала от своей знакомой о том, как выгодно делать вложения в криптовалюту и инвестиции. Та же подруга посоветовала ей людей, которые предлагают возможность гарантированного пассивного дохода и даже устроила ей личную встречу в Москве. Заявительница вначале не приняла предложение приятельницы, но потом решила попробовать.

В феврале 2022 года трейдеры пропали и заблокировали сайт. Женщине удалось поговорить с одним из них по телефону, мужчина обещал вернуть все потраченные средства, но исчез. Поняв, что ее обманули, она приехала в Альметьевск и обратилась за помощью в полицию.



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Максим Кокунин