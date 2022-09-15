Adobe может приобрести сервис разработки интерфейсов Figma за $20 млрд

Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений Adobe Inc. ведет активные переговоры о покупке владельца сервиса по разработке интерфейсов Figma. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сервис могут приобрести за $20 млрд. Сделку могут заключить уже 15 сентября.

Фото: wikipedia.org

Adobe планирует профинансировать почти половину суммы сделки за счет акций и оставшуюся часть за счет денежных средств.

В марте Adobe заявила о прекращении продаж своей продукции в России. На территории страны перестали быть доступны для покупки подписки на программы Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro и другие, разработчиком которых является Adobe. Кроме того, прекратился доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud для российских государственных СМИ. Оформленные ранее подписки продолжат действовать, но продлить их или оформить новые уже нельзя.



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Татьяна Леухина