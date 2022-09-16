При увольнении по сокращению работодатель обязуется выплатить пособие в размере одной месячной зарплаты

Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала RT, какие выплаты положены при увольнении по сокращению.

Она отметила, что при таких условиях полагаются следующие выплаты: зарплата за фактически отработанное время, включая премии, если они были предусмотрены системой оплаты труда; компенсация за дни неиспользованного отпуска, если таковые имеются, и выходное пособие в размере одного среднего месячного заработка — это считается компенсацией за один месяц поиска новой работы.

Фото: realnoevremya.ru

Также эксперт уточнила, что человек имеет право потребовать у бывшего работодателя среднемесячный заработок и за второй месяц, в случае если за этот срок он не нашел работу.

«В исключительных случаях по решению службы занятости населения работодатель обязан выплатить средний месячный заработок и за третий месяц со дня увольнения (или его часть) при условии, что в течение 14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения», — заключила Голованова.

Объем денежных доходов населения Татарстана в январе — июне 2022 года сложился в размере 981,68 миллиарда рублей. Для сравнения: в первом полугодии прошлого года он составлял 833,99 миллиарда.

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Елизавета Пуншева