Объем денежных доходов населения Татарстана превысил 981 миллиард рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

Объем денежных доходов населения Татарстана в январе — июне 2022 года сложился в размере 981,68 миллиарда рублей. Для сравнения: в первом полугодии прошлого года он составлял 833,99 миллиарда.

Реальные денежные доходы в январе — июне 2022-го составили 102,5% к соответствующему периоду прошлого года, сообщили в Татарстанстате. На душу населения денежные доходы составили 42 099 рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, — в первом полугодии по сравнению с январем — июлем 2021-го составили 103,4%.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Напомним, в Татарстане по итогам первого полугодия 2022 года среднемесячная зарплата, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила 50 065 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 17,5%.

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Татьяна Демина