В России на стройки привлекли более 5 тысяч заключенных

В России на стройки привлекли более 5 тысяч заключенных, сообщил председатель правления Национальной ассоциации профессионалов кадрового обеспечения в строительстве и промышленности (НАПКО-СП) Сергей Быстров.



— Было создано 114 исправительных центров, больше 5 тысяч сотрудников было туда привлечено, которые работают на многих стройках в РФ, и достаточно хорошо, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июне вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что заключенных уже начали привлекать на стройки в Москве и Подмосковье. В пример он привел комедийный фильм «Операция «Ы», в нем фигурировали заключенные, которых привлекали к работе на стройке.

— Эта практика в Советском Союзе была, и мы ее хотим сейчас попробовать, потому что потенциально 180 тысяч человек имеют право не находиться в местах заключения, а работать. Это тоже неплохая инициатива, мы попробуем ее использовать.

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Маргарита Головатенко