Хуснуллин: заключенных начали привлекать на стройки в Москве и Подмосковье

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что заключенных уже начали привлекать на стройки в Москве и Подмосковье.



— Это не новая практика. В Советском Союзе я сам работал на кирпичном заводе с осужденными. Я лично на своем опыте могу сказать, что, да, это спецкомендатура, они живут в общежитиях, работают на строительных площадках или в ЖКХ, в сельском хозяйстве, — рассказал он в интервью РБК.

В пример он привел комедийный фильм «Операция «Ы», в нем фигурировали заключенные, которых привлекали к работе на стройке.

— Эта практика в Советском Союзе была, и мы ее хотим сейчас попробовать, потому что потенциально 180 тысяч человек имеют право не находиться в местах заключения, а работать. Это тоже неплохая инициатива, мы попробуем ее использовать.

Подключение к стройке заключенных в Москве и Подмосковье, по его словам, оказалось успешным. В общей сложности удалось привлечь 1,5 тысячи заключенных.

Хуснуллин рассказал, что в планах — отправить заключенных на полигон Восточный: «Чем в лагерях сидеть, пусть работают». Он подчеркнул, что включение в работу добровольное, для этого заключенный должен написать заявление.

На вопрос о системе качества Хуснуллин ответил, что если качество контролирует служба Стройконтроля, оно будет обеспечено. «Этого не надо бояться», — заключил он.

В мае во ФСИН предложили организовывать исправительные центры для осужденных на крупных объектах, где не хватает рабочей силы. Большая часть россиян поддержала идею.

Маргарита Головатенко