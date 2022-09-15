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Айрат Баязитов стал руководителем Зеленодольского отделения ПФР

11:35, 15.09.2022 1
Айрат Баязитов стал руководителем Зеленодольского отделения ПФР
Фото: пресс-служба администрации Зеленодольского района (Баязитов слева)

Айрат Баязитов назначен руководителем Зеленодольского отделения Пенсионного фонда России по Татарстану, сообщает пресс-служба районной администрации.

От имени главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева его поздравил руководитель исполкома Ильяс Ганиев. Он пожелал коллективу фонда плодотворной работы и профессиональных успехов.

Фото: пресс-служба администрации зеленодольского района

Позавчера приказом Генерального прокурора России Буинским городским прокурором назначен старший советник юстиции Тимур Фатыхов. До этого с 2013 года он работал прокурором Ютазинского района Татарстана.

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Максим Кокунин
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:21
    На фото Баязитов не слева, а мужчина справа.
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