Айрат Баязитов стал руководителем Зеленодольского отделения ПФР
Айрат Баязитов назначен руководителем Зеленодольского отделения Пенсионного фонда России по Татарстану, сообщает пресс-служба районной администрации.
От имени главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева его поздравил руководитель исполкома Ильяс Ганиев. Он пожелал коллективу фонда плодотворной работы и профессиональных успехов.
Позавчера приказом Генерального прокурора России Буинским городским прокурором назначен старший советник юстиции Тимур Фатыхов. До этого с 2013 года он работал прокурором Ютазинского района Татарстана.
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