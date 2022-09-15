Казанцы смогут приютить собак из «Зооцентра»

Фото: Максим Платонов

Казанцы смогут приютить четвероногого друга из «Зооцентра» на благотворительной акции «Лапа дружбы». Мероприятие пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу 17 сентября, об этом рассказали в мэрии Казани.

Программа начнется с 10 утра. В 11:00 кинолог Регина Мухаметханова прочитает гостям лекцию о комфортной прогулке с питомцем. А об адаптации животного после приюта расскажет кинолог и специалист по поведению собак Мария Титова в 12:00.

Фото: Максим Платонов

Также на мероприятии будет организован сбор корма, амуниции, лекарств и игрушек для питомцев приюта. А на ярмарке хозяева четвероногих смогут приобрести натуральное питание и лакомства для своих животных.

В июле акция «Лапа дружбы» прошла в парке «Крылья Советов». На мероприятии волонтерам удалось собрать 50 кг корма и около 5 тысяч рублей для приюта «Зооцентр».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова