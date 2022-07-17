В Казани для собак из приюта собрали 50 кг корма на акции «Лапа дружбы»

В казанском парке «Крылья Советов» прошла акция «Лапа дружбы». На мероприятии волонтерам удалось собрать 50 кг корма и около 5 тысяч рублей для приюта «Зооцентр».

На акции представили 11 собак в возрасте от трех месяцев до двух лет, одна из них обрела новый дом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В парке организовали «Стол добра», там горожане могли оставить лекарства и другие необходимые приюту предметы, а также «собачий своп», на котором участники акции обменивались амуницией, игрушками и лакомствами, сообщается на сайте мэрии Казани.

В мае в десяти магазинах торговой сети «Пятерочка» в Казани и Зеленодольске проходила благотворительная акция «Корзина доброты для животных». Там установили специальные короба для пожертвований, куда можно положить сухой и влажный корм для кошек и собак, наполнители для лотков, впитывающие пеленки, а также игрушки и другие необходимые предметы.

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Татьяна Леухина