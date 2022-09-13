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Казанцы смогут обменяться излишками урожая на фудшеринге в лесопарке «Дубрава»

20:46, 13.09.2022
Казанцы смогут обменяться излишками урожая на фудшеринге в лесопарке «Дубрава»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В казанском лесопарке «Дубрава» 18 сентября пройдет фудшеринг. Участники смогут обменяться излишками урожая, послушать лекцию и принять участие в мастер-классе.

Как рассказали в Дирекции парков и скверов Казани, фудшеринг — хорошая возможность поделиться неиспользованными продуктами, которые занимают место в доме.

Всех, кто принесет урожай для обмена, наградят стикерами и угостят горячим чаем, сообщается на сайте мэрии города.

В Татарстане в прошлую субботу, 10 сентября, стартовали традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров, ажиотажа на них не наблюдается.

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Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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