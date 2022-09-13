Казанцы смогут обменяться излишками урожая на фудшеринге в лесопарке «Дубрава»
В казанском лесопарке «Дубрава» 18 сентября пройдет фудшеринг. Участники смогут обменяться излишками урожая, послушать лекцию и принять участие в мастер-классе.
Как рассказали в Дирекции парков и скверов Казани, фудшеринг — хорошая возможность поделиться неиспользованными продуктами, которые занимают место в доме.
Всех, кто принесет урожай для обмена, наградят стикерами и угостят горячим чаем, сообщается на сайте мэрии города.
В Татарстане в прошлую субботу, 10 сентября, стартовали традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров, ажиотажа на них не наблюдается.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым