В Госдуме предложили ввести скидку на проезд по платным трассам в новогодние праздники

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести 50%-ную скидку на проезд по платным трассам в новогодние праздники. Об этом сообщает «RT».

В обращении к главе Минтранса Виталию Савельеву он отметил, что в продолжительные новогодние праздники граждане чаще пользуются личным транспортом для поездок к родственникам и для путешествий в другие города.

По мнению Ивана Сухарева, многие из них, после вводы льготы, могли бы осуществлять поездки по платным трассам, которые с точки зрения безопасности в зимний период лучше оборудованы. Но из-за высокой стоимости проезда, немалая часть россиян предпочитают пользоваться бесплатными дорогами, считает депутат.

Фото: duma.gov.ru

— В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения 50%-ной скидки от установленных тарифов на проезд транспортных средств граждан по платным федеральным трассам в период новогодних праздников, — говорится в обращении депутата.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстане Фарит Ханифов летом сообщал, что в республике на платных дорогах не будет барьерных ограждений. На платной дороге будет сканироваться номер машины, а после приходить платеж. Для местных жителей часть дороги могут сделать бесплатной.



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Илина Хакимова