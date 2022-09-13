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Ограничение движения на участке улицы Аделя Кутуя продлено до конца сентября

11:55, 13.09.2022
Ограничение движения на участке улицы Аделя Кутуя продлено до конца сентября
Фото: Максим Кокунин

В Казани до конца сентября продлено ограничение движения по улице Аделя Кутуя. Это связано с обустройством инженерных сетей, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

Так, до 30 сентября полностью ограничено движение на участке от здания №24 корп.2 по улице Родины до перекрестка улиц Родины и Аделя Кутуя.

Напомним, изначально ограничение движения должно было действовать на данном участке дороги в период с 29 июля до 9 сентября.

Фото: realnoevremya.ru

Также сегодня сообщалось, что в столице Татарстана поэтапно ограничат движение автомобилей на улице Малая Крыловка. Это связано с работами в многоквартирном доме на этой же улице.

  • С 14 по 22 сентября будет частично ограничено движение возле домов №45 и №49 по ул.Малая Крыловка.
  • С 22 сентября по 4 октября будет ограничено движение вблизи домов №41 и №45 по ул.Малая Крыловка.
  • С 4 по 5 октября частично перекроют движение транспорта возле дома №9/36 по ул.Труда.

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Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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