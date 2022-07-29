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В Казани ограничат движение на участке улицы Аделя Кутуя до 9 сентября

04:28, 29.07.2022
В Казани ограничат движение на участке улицы Аделя Кутуя до 9 сентября
Фото: realnoevremya.ru

В Казани ограничат движение по улице Аделя Кутуя, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Ограничение вводится с 29 июля до 9 сентября на участке от здания №24, корп. 2 по улице Родины до перекрестка улиц Родины и Аделя Кутуя. Это связано с обустройством инженерных сетей.

В Казани до конца июня 2023 года ограничат движение по улице Северо-Западной. Это связано с обустройством строительной площадки.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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