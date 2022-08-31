В Белгороде произошло несколько взрывов, сработала система ПВО

Сегодня утром в Белгороде на границе с Украиной произошло несколько взрывов, а также сработала система противовоздушной обороны. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в настоящее время у властей нет данных о каких-либо разрушениях или пострадавших.

Фото: wikimedia.org

Вчера губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли два приграничных села в регионе — Алексеевка и Елизаветовка. Повреждено шесть частных домов, пострадавших нет.



Он отметил, что под обстрел в Елизаветовке попал животноводческий комплекс, в котором погибло более 20 животных. Удары в Алексеевке пришлись на вышку сотовой связи. В ее окрестностях зафиксировано возгорание растительности, также загорелась скирда соломы на ферме, добавил он.

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Максим Кокунин