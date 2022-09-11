В Белгороде образовалась очередь беженцев из Харьковской области

У пропускного пункта в белгородском селе Логачевка на границе с Харьковской областью Украины скопились большие очереди машин с беженцами. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



— Уже развернуты мобильные пункты питания и организована доставка еды и воды на харьковскую сторону. Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди. По необходимости готовы оказать и медицинскую помощь, на границе дежурит бригада медиков. Всех желающих готовы доставить в пункт временного размещения граждан. Постараемся обеспечить всем необходимым тех, кто в этом нуждается. Выезжаю на место сам, в том числе посмотрю и пункт пропуска в Шебекино, — прокомментировал Гладков.

Большие очереди, по всей видимости, связаны с призывом властей Харьковской области эвакуировать местных жителей из зоны боевых действий в Россию.

Также губернатор Белгородской области выразил свою благодарность всем волонтерам, которые оказывают огромную поддержку.

По состоянию на 1 июля 2022 года в Татарстане находятся семь беженцев, 12 вынужденных переселенцев и 1 512 лиц, получивших временное убежище.



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Илина Хакимова