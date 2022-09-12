В Татарстане сироте выдали квартиру после вмешательства прокуратуры

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Тюлячинского района Татарстана провела проверку по обращению 19-летней местной жительницы, сообщившей о нарушении ее жилищных прав. Об этом сообщает старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Девушка осталась без родителей, будучи маленькой. В 2018 году ее включили в список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением из специализированного жилого фонда. Однако жилье девушке не предоставили, она была вынуждена жить у родственников.

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура обратилась в суд с иском к Министерству образования и науки Татарстана, потребовав предоставить сироте положенное жилье.

Суд удовлетворил исковые требования. Таким образом, благодаря вмешательству надзорного ведомства, сироте выделили благоустроенную однокомнатную квартиру в Казани.

Летом прокуратура Советского района Казани провела проверку в Дербышкинском детском доме-интернате, предназначенном для граждан с психическими расстройствами. Выяснилось, что родители пятерых детей не выплачивают алименты. Должностные лица учреждения не принимают меры по взысканию средств на их содержание.



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Татьяна Леухина