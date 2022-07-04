В Казани прокуратура обнаружила нарушения в детском доме в Дербышках

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Советского района Казани провела проверку в Дербышкинском детском доме-интернате, предназначенном для граждан с психическими расстройствами. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Выяснилось, что родители пяти детей не выплачивают алименты. Должностные лица учреждения не принимают меры по взысканию средств на их содержание.

Фото: sobes.tatarstan.ru

Также в детском доме не организовали работу по подаче заявлений на включение несовершеннолетних в реестр лиц, нуждающихся в получении жилых помещений.

В адрес и.о. директора детского дома внесли представление об устранении нарушений и привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Ранее в двух пришкольных лагерях в Набережных Челнах выявили нарушения. В адрес руководителей образовательных учреждений внесены представления с требованием устранить нарушения.



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Татьяна Леухина