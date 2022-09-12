В Госдуме предложили разрешить многодетным отцам поступать в военный резерв
Депутаты комитета Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому гражданам, имеющим трех и более детей, будет предоставлена возможность поступить в мобилизационный людской резерв. Проект появился на сайте Госдумы.
— Законопроектом предлагается предоставить гражданам, имеющим трех и более детей, возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание, — отмечается в пояснительной записке.
Сейчас многодетных отцов нельзя призвать на военные сборы даже при наличии у них подобного желания.
Сегодня глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что в России нет необходимости проводить военную мобилизацию на фоне ситуации на Украине.
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