В Госдуме предложили разрешить многодетным отцам поступать в военный резерв

Депутаты комитета Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому гражданам, имеющим трех и более детей, будет предоставлена возможность поступить в мобилизационный людской резерв. Проект появился на сайте Госдумы.

— Законопроектом предлагается предоставить гражданам, имеющим трех и более детей, возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание, — отмечается в пояснительной записке.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас многодетных отцов нельзя призвать на военные сборы даже при наличии у них подобного желания.



Сегодня глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что в России нет необходимости проводить военную мобилизацию на фоне ситуации на Украине.

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Татьяна Леухина