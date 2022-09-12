В Совфеде заявили, что в России нет необходимости объявлять мобилизацию или военное положение

В России нет необходимости проводить военную мобилизацию на фоне ситуации на Украине. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

— Я признаков такой необходимости [мобилизации] не наблюдаю, как и введения военного положения, — приводит «РИА Новости» его слова.

Климов подчеркнул, что здесь вопрос не только в том, какое количество военнослужащих находится на том или ином участке боевых действий.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Речь идет о том, в каком объеме применять доступные нам военные средства, — уточнил сенатор.

После начала спецоперации на Украине Путин заявлял, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не задействованы и не будут задействованы в ней.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина