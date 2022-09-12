В Челнах представили нового руководителя Пенсионного фонда города
В челнинском отделении ПФР представили нового руководителя — Руслана Шангараева. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии города.
Предыдущий руководитель ведомства Эдуард Фаттахов в июне этого года возглавил администрацию Центрального района Челнов.
Исполняющим обязанности начальника Пенсионного фонда города была заместитель руководителя клиентской службы Светлана Ершкова.
Руслан Шангараев в системе Пенсионного фонда трудится более 10 лет. Работал на разных должностях в Тукаевском и Актанышском районных отделах ПФР.
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