«В целом кампания прошла спокойно»: ЦИК Татарстана подвел итоги Единого дня голосования
«Нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано»
В Центральной избирательной комиссии Татарстана подвели итоги Единого дня голосования. В республике с 7:00 до 20:00 воскресенья проходили дополнительные выборы депутатов Государственного совета РТ и представительных органов местного самоуправления.
— Все 230 участков для голосования в Татарстане завершили свою работу в 20:00. Сейчас в избирательных комиссиях начался важнейший этап всей кампании — дан старт подсчету голосов, — объявил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев спустя 5 минут после закрытия избирательных участков.
Он напомнил, что в Казани в довыборах задействовали две территориальные и 53 участковые избирательные комиссии. В 39 муниципальных районах, где проходили дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления, работали 42 территориальные и 177 участковых избирательных комиссий. Не проводились выборы в Новошешминском, Сабинском, Тюлячинском, Ютазинском районах и в Набережных Челнах.
— Хочу отметить, что в целом кампания прошла спокойно. Она была конкурентной, — заявил Андрей Кондратьев.
Он уточнил, что на выборах работали 862 наблюдателя. Из них 314 — от кандидатов, 378 — от политических партий, 169 наблюдателей — от Общественной палаты Татарстана и один наблюдатель от общественного движения «Татарстан — Новый Век»
— Голосование прошло в штатном режиме. Нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано, — подытожил Андрей Кондратьев.
Итоги Единого дня голосования планируется подвести и обсудить в течение понедельника.
Исполнение гимна и антиковидные меры
Единый день голосования начался с исполнения государственных гимнов России и Татарстана на избирательных участках. Рекомендацию исполнять гимн государства при открытии помещений для голосования Центризбирком страны выпустил в конце августа 2022 года.
— Наши все ожидания подтвердились: исполнение государственных гимнов привносит на избирательные участки атмосферу торжественности и патриотизма и подчеркивает значимость волеизъявления наших избирателей, — рассказал Андрей Кондратьев.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на всех избирательных участках в Татарстане организовали температурный контроль с помощью бесконтактных термометров. Избирателям предлагали одноразовые маски и дезобработку рук. В течение дня проводилась спецуборка контактных поверхностей, помещения проветривали.
Все участковые комиссии в республике обеспечили на выборы металлодетекторами. Членов участковых и территориальных избирательных комиссий перед Единым днем голосования застраховали.
На два мандата депутатов Госсовета РТ 12 кандидатов
Депутатов Госсовета Татарстана в Казани выбирали в двух одномандатных избирательных округах: в Ибрагимовском №7 и Пионерском №14. Проголосовать могли 123 118 человек — это 4% всех избирателей Татарстана.
Мандаты депутатов в этих округах стали вакантными после того, как представляющие их народные избранники Илья Вольфсон и Марат Нуриев в прошлом сентябре выиграли выборы в Государственную думу России. На два вакантных места в Госсовете Татарстана претендовали 12 кандидатов — по шесть на каждый избирательный округ. Их средний возраст — 40 лет. Четверть кандидатов — женщины.
В Ибрагимовском одномандатном избирательном округе были зарегистрированы следующие кандидаты:
- Роза Гайнутдинова;
- Ренат Галимзянов;
- Кирилл Евсеев;
- Рима Мухамедшина;
- Рустам Ниязов;
- Дамир Хуснутдинов.
В Пионерском одномандатном избирательном округе:
- Дмитрий Анисимов;
- Рустем Гарипов;
- Сергей Гуськов;
- Родион Ефимов;
- Венера Нагимова;
- Олег Федотов.
К 10:00 активность избирателей на дополнительных выборах депутатов Госсовета Татарстана составляла 2,82%, к 12:00 — 9,16%, к 15:00 она достигла 13,62%, а к 18:00 — 19,11%, следует из данных республиканской ЦИК.
Конкуренция на муниципальных выборах составила 3,5 человека на место
Дополнительные выборы муниципальных депутатов прошли в 39 районах Татарстана. В качестве кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления были зарегистрированы 670 человек. Конкуренция составляла 3,5 человека на место.
Кандидатов выдвинули региональные отделения семи политических партий из 29 зарегистрированных в России. Из них пять — парламентские и две непарламентские — «Партия Роста» и «Коммунисты России». По два кандидата выдвинули от КПРФ, ЛДПР, «Коммунистов России» и партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». По одному — от «Единой России», «Партии Роста» и «Новых людей». Один кандидат был зарегистрирован в порядке самовыдвижения. Всего участвовали семь из 25 политических партий, имеющих в Татарстане свои региональные отделения.
Расклад по кандидатам выглядел следующим образом:
- Самовыдвижение — 202 человека.
- ЛДПР — 178 человек.
- «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 142 человека.
- «Единая Россия» —108 человек.
- КПРФ — 29 человек.
- «Партия Роста» — 5 человек.
- Общественное движение «Татарстан — Новый век» — 3 человека.
- «Коммунисты России» — 2 человека.
- «Новые люди» — 1 человек.
Изначально сообщалось, что число татарстанцев, которые могли проголосовать на дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, составляет 51 285 человек. Однако позднее Андрей Кондратьев уточнил, что таковых 49 479.
К 10:00 активность избирателей на дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления составила 20,42%, к 12:00 — 36,38%, к 15:00 достигла 49,59%, а к 18:00 — 59,18%, следует из данных Центризбиркома Татарстана.
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