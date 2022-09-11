«В целом кампания прошла спокойно»: ЦИК Татарстана подвел итоги Единого дня голосования

Фото: Максим Платонов

«Нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано»

В Центральной избирательной комиссии Татарстана подвели итоги Единого дня голосования. В республике с 7:00 до 20:00 воскресенья проходили дополнительные выборы депутатов Государственного совета РТ и представительных органов местного самоуправления.

— Все 230 участков для голосования в Татарстане завершили свою работу в 20:00. Сейчас в избирательных комиссиях начался важнейший этап всей кампании — дан старт подсчету голосов, — объявил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев спустя 5 минут после закрытия избирательных участков.

Он напомнил, что в Казани в довыборах задействовали две территориальные и 53 участковые избирательные комиссии. В 39 муниципальных районах, где проходили дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления, работали 42 территориальные и 177 участковых избирательных комиссий. Не проводились выборы в Новошешминском, Сабинском, Тюлячинском, Ютазинском районах и в Набережных Челнах.

Не проводились выборы в Новошешминском, Сабинском, Тюлячинском, Ютазинском районах и в Набережных Челнах. Фото: Максим Платонов

— Хочу отметить, что в целом кампания прошла спокойно. Она была конкурентной, — заявил Андрей Кондратьев.

Он уточнил, что на выборах работали 862 наблюдателя. Из них 314 — от кандидатов, 378 — от политических партий, 169 наблюдателей — от Общественной палаты Татарстана и один наблюдатель от общественного движения «Татарстан — Новый Век»



— Голосование прошло в штатном режиме. Нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано, — подытожил Андрей Кондратьев.

«Нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано». Фото: Максим Платонов

Итоги Единого дня голосования планируется подвести и обсудить в течение понедельника.

Исполнение гимна и антиковидные меры

Единый день голосования начался с исполнения государственных гимнов России и Татарстана на избирательных участках. Рекомендацию исполнять гимн государства при открытии помещений для голосования Центризбирком страны выпустил в конце августа 2022 года.

— Наши все ожидания подтвердились: исполнение государственных гимнов привносит на избирательные участки атмосферу торжественности и патриотизма и подчеркивает значимость волеизъявления наших избирателей, — рассказал Андрей Кондратьев.

Начался Единый день голосования на избирательных участках с исполнения государственных гимнов России и Татарстана. Фото: Максим Платонов

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на всех избирательных участках в Татарстане организовали температурный контроль с помощью бесконтактных термометров. Избирателям предлагали одноразовые маски и дезобработку рук. В течение дня проводилась спецуборка контактных поверхностей, помещения проветривали.

На всех избирательных участках в Татарстане организовали температурный контроль с помощью бесконтактных термометров. Фото: Максим Платонов

Все участковые комиссии в республике обеспечили на выборы металлодетекторами. Членов участковых и территориальных избирательных комиссий перед Единым днем голосования застраховали.

На два мандата депутатов Госсовета РТ 12 кандидатов

Депутатов Госсовета Татарстана в Казани выбирали в двух одномандатных избирательных округах: в Ибрагимовском №7 и Пионерском №14. Проголосовать могли 123 118 человек — это 4% всех избирателей Татарстана.



Мандаты депутатов в этих округах стали вакантными после того, как представляющие их народные избранники Илья Вольфсон и Марат Нуриев в прошлом сентябре выиграли выборы в Государственную думу России. На два вакантных места в Госсовете Татарстана претендовали 12 кандидатов — по шесть на каждый избирательный округ. Их средний возраст — 40 лет. Четверть кандидатов — женщины.

На два вакантных места в Госсовете Татарстана претендовали 12 кандидатов — по шесть на каждый избирательный округ. Фото: Максим Платонов

В Ибрагимовском одномандатном избирательном округе были зарегистрированы следующие кандидаты:

Роза Гайнутдинова;

Ренат Галимзянов;

Кирилл Евсеев;

Рима Мухамедшина;

Рустам Ниязов;

Дамир Хуснутдинов.

В Пионерском одномандатном избирательном округе:

Дмитрий Анисимов;

Рустем Гарипов;

Сергей Гуськов;

Родион Ефимов;

Венера Нагимова;

Олег Федотов.

К 10:00 активность избирателей на дополнительных выборах депутатов Госсовета Татарстана составляла 2,82%. Фото: Максим Платонов

К 10:00 активность избирателей на дополнительных выборах депутатов Госсовета Татарстана составляла 2,82%, к 12:00 — 9,16%, к 15:00 она достигла 13,62%, а к 18:00 — 19,11%, следует из данных республиканской ЦИК.

Конкуренция на муниципальных выборах составила 3,5 человека на место

Дополнительные выборы муниципальных депутатов прошли в 39 районах Татарстана. В качестве кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления были зарегистрированы 670 человек. Конкуренция составляла 3,5 человека на место.

Кандидатов выдвинули региональные отделения семи политических партий из 29 зарегистрированных в России. Из них пять — парламентские и две непарламентские — «Партия Роста» и «Коммунисты России». По два кандидата выдвинули от КПРФ, ЛДПР, «Коммунистов России» и партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». По одному — от «Единой России», «Партии Роста» и «Новых людей». Один кандидат был зарегистрирован в порядке самовыдвижения. Всего участвовали семь из 25 политических партий, имеющих в Татарстане свои региональные отделения.

Всего участвовали семь из 25 политических партий, имеющих в Татарстане свои региональные отделения. Фото: Максим Платонов

Расклад по кандидатам выглядел следующим образом:



Самовыдвижение — 202 человека.

ЛДПР — 178 человек.

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 142 человека.

«Единая Россия» —108 человек.

КПРФ — 29 человек.

«Партия Роста» — 5 человек.

Общественное движение «Татарстан — Новый век» — 3 человека.

«Коммунисты России» — 2 человека.



«Новые люди» — 1 человек.



1 / 22 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Изначально сообщалось, что число татарстанцев, которые могли проголосовать на дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, составляет 51 285 человек. Однако позднее Андрей Кондратьев уточнил, что таковых 49 479.

К 10:00 активность избирателей на дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления составила 20,42%, к 12:00 — 36,38%, к 15:00 достигла 49,59%, а к 18:00 — 59,18%, следует из данных Центризбиркома Татарстана.

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Татьяна Демина