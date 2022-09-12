Главное о коронавирусе на 12 сентября: Си Цзиньпин покинет Китай впервые после пандемии, «КовиВак» для пожилых
За неделю коронавирусом заразились 4,5 тысячи татарстанцев
- С 5 по 11 сентября в Татарстане зарегистрировали 4 542 случая заражения COVID-19. Это в 1,8 раза больше, чем за предыдущую неделю, когда их число составило 2 548.
- В Татарстане вторую неделю подряд снижается число госпитализаций пациентов с коронавирусом. С 5 по 11 сентября в больницы попали 538 жителей республики, что на 10% меньше, чем за предыдущую неделю.
- Согласно данным Росстата, в июле 2022 года COVID-19 стал основной причиной смерти 25 жителей Татарстана. При этом только у десяти из них он идентифицирован, а у 15 остальных предполагается как главная причина летального исхода, но необходимы дополнительные медицинские исследования.
- Для сравнения, в июле прошлого года коронавируса стал основной причиной смерти 780 жителей Татарстана. Это в 31,2 раза больше, чем в июле 2022-го.
Математическая модель спада волн пандемии
- Центр им. Чумакова завершил клинические исследования вакцины против COVID-19 «КовиВак» среди лиц старше 60 лет. Документы по их результатам направлены в Минздрав России. Ожидается принятие решения по ним.
- «Не всегда по симптоматике можно отличить коронавирус от гриппа», — обратил внимание глава отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко. По его словам, доминирующий сейчас «омикрон» по симптомам напоминает обычное ОРВИ, а по клиническим критериям близок к гриппу. Чтобы выяснить, чем человек переболел, ему стоит сдать тест на антитела.
- Российские математики провели расчеты и пришли к выводу, что через несколько лет волнообразный характер пандемии сменится одинаковым количеством новых случаев заражения в день. По их прогнозу, каждый новый пик будет ниже предыдущего на треть. Постепенно на графике заболеваемости синусоида перетечет в прямую линию.
- Главрач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что большинство москвичей, заболевших коронавирусом, лечатся дома. По его словам, это около 95% заразившихся. Болезнь протекает в легкой форме.
- Более половины орошенных россиян — 55% — боятся коронавируса, следует из результатом августовского исследования ВЦИОМ. Они опасаются как личного заражения, так и заболевания среди близких людей. Самая большая доля боящихся заразиться COVID-19 выявлена в октябре — ноябре 2021 года — 65—64%.
- У людей, которые излишне «увлекаются» приемом цинка в качестве стимулятора иммунитета против коронавируса и простудных заболеваний, могут возникнуть проблемы с всасыванием меди, предупредил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Алексей Хухрев. По его словам, дефицит меди в организме — проблема серьезнее нехватки цинка. Прием последнего вещества, как и употребление витамина С, — «скорее психотерапия», считает специалист.
- В России за минувшие сутки сделали 57 тысяч тестов на COVID-19. В общей сложности на 12 сентября проведено более 308,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.
Заболеваемость и смертность в мире снижаются
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 608 611 312 раза, 6 514 487 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (95 250 753). На второй строчке — Индия (44 500 580), на третьей — Франция (34 898 909), на четвертой — Бразилия (34 516 739), на пятой — Германия (32 452 250).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 050 323). За ними следуют Бразилия (684 813), Индия (528 165), Россия (377 548, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 762).
За время пандемии было сделано 12 196 069 367 инъекций вакцин против коронавируса.
- Председатель КНР Си Цзиньпин впервые с начала пандемии покинет страну. Он планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Самарканде в Узбекистане, сообщил Reuters. Лидеры увидятся на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
- В мире смертность от коронавируса опустилась до минимальных с начала лете значений, подсчитал ТАСС. За неделю от него умерли около 12,4 тысячи человек. Самый высокая смертность по-прежнему в США — 1,6 тысячи скончавшихся за неделю.
- Заболеваемость COVID-19 в мире продолжает снижаться. За минувшие семь дней зафиксировано 3,8 миллиона заражений. Наибольшие темпы суточного прироста заболевших в последнее время фиксируется в Японии.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым