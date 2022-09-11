Росстат: в июле COVID-19 стал основной причиной смерти 25 жителей Татарстана

Фото: Максим Платонов

В июле 2022 года коронавирус стал основной причиной смерти 25 жителей Татарстана. При этом только у десяти из них он идентифицирован, а у 15 остальных предполагается как главная причина летального исхода, но необходимы дополнительные медицинские исследования, следует из данных Росстата.

У одного умершего в июле татарстанца COVID-19 был сопутствующим заболеванием. Вирус повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, которые ускорили его смерть.

Еще у трех татарстанцев, которые умерли в июле 2022-го, коронавирус был сопутствующим заболеванием. Однако на наступление смерти он никаким образом не повлиял.

Фото: realnoevremya.ru

Стоит отметить, что данные Росстата разнятся с информацией федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. Согласно сводкам последнего, в июле в Татарстане от COVID-19 умер один человек.

По последним данным, в Татарстане от коронавируса с начала пандемии умерли 2 003 человека. За минувшие сутки случаев смерти от COVID-19 не зафиксировано.

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Татьяна Демина