Официальная статистика: в июле смертность от СOVID-19 в Татарстане сократилась в 31,2 раза

Фото: Максим Платонов

В июле 2022 года в Татарстане количество случаев смерти, основной причиной которых стал коронавирус зарегистрировали в 31,2 раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Такие данные приводит Росстат.

Согласно официальной статистики, в июле этого года коронавирус стал основной причиной смерти 25 татарстанцев. В июле 2021-го это число составляло 780.

У десяти из 25 умерших в июле 2022 года от COVID-19 вирус идентифицирован, у 15 он предполагается как главная причина летального исхода, но необходимы дополнительные медицинские исследования. В июле это соотношение было 78 и 702 соответственно.

Фото: Максим Платонов (архив)

У одного умершего в июле 2022 года татарстанца COVID-19 был сопутствующим заболеванием. Он повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, которые ускорили его смерть. В июле 2021-го таких случаев насчитывалось десять.

Еще у трех татарстанцев, которые умерли в июле 2022-го, коронавирус был сопутствующим заболеванием. Однако на наступление смерти он никаким образом не повлиял. В июле прошлого года в Татарстане зарегистрировали 41 такой случай, следует из данных Росстата.

По последним данным, в республике от коронавируса с начала пандемии умерли 2 003 человека. Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина