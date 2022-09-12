Официальная статистика: в июле смертность от СOVID-19 в Татарстане сократилась в 31,2 раза
В июле 2022 года в Татарстане количество случаев смерти, основной причиной которых стал коронавирус зарегистрировали в 31,2 раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Такие данные приводит Росстат.
Согласно официальной статистики, в июле этого года коронавирус стал основной причиной смерти 25 татарстанцев. В июле 2021-го это число составляло 780.
У десяти из 25 умерших в июле 2022 года от COVID-19 вирус идентифицирован, у 15 он предполагается как главная причина летального исхода, но необходимы дополнительные медицинские исследования. В июле это соотношение было 78 и 702 соответственно.
У одного умершего в июле 2022 года татарстанца COVID-19 был сопутствующим заболеванием. Он повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, которые ускорили его смерть. В июле 2021-го таких случаев насчитывалось десять.
Еще у трех татарстанцев, которые умерли в июле 2022-го, коронавирус был сопутствующим заболеванием. Однако на наступление смерти он никаким образом не повлиял. В июле прошлого года в Татарстане зарегистрировали 41 такой случай, следует из данных Росстата.
По последним данным, в республике от коронавируса с начала пандемии умерли 2 003 человека. Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым