ЦИК Татарстана: активность избирателей на довыборах депутатов Госсовета составила 19,11%
Активность избирателей на дополнительных выборах депутатов Госсовета Татарстана по данным на 18:00 составила 19,11%. Об этом сообщает ЦИК республики со ссылкой на систему ГАС «Выборы».
Активность избирателей на довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления составила 59,18%.
По данным на 15.00, активность избирателей на выборах составляла 13,62%.
Председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев сообщал, что голосование в Татарстане на дополнительных выборах депутатов Государственного совета РТ и муниципальных депутатов идет в штатном режиме.
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