ЦИК Татарстана: голосование на довыборах идет в штатном режиме

Фото: Максим Платонов

Голосование в Татарстане на дополнительных выборах депутатов Государственного совета РТ и муниципальных депутатов идет в штатном режиме, сообщил глава Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев. Избирательные участки открылись в 7 часов и продолжат работать до 20:00.

Открытие избирательных участков в республике началось с исполнения государственных гимнов России и Татарстана, напомнил Андрей Кондратьев. По его словам, это очень важное событие.

— Наши все ожидания подтвердились: исполнение государственных гимнов привносит на избирательные участки атмосферу торжественности и патриотизма и подчеркивает значимость волеизъявления наших избирателей, — рассказал Андрей Кондратьев.

Фото: Максим Платонов

По данным ЦИК Татарстана, активность избирателей на дополнительных выборах депутатов Госсовета республики по состоянию на 10:00 составила 2,82%, на довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления — 20,42%.

Сегодня в Татарстане, как и 82 регионах страны, проходит Единый день голосования. В Казани выбирают депутатов Госсовета РТ в двух округах: в Ибрагимовском одномандатном избирательном округе №7 и Пионерском одномандатном избирательном округе №14. Принять участие в голосовании смогут 123 118 человек — это 4% всех избирателей Татарстана.

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Татьяна Демина