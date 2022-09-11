ЦИК Татарстана: активность избирателей на довыборах депутатов Госсовета составила 13,62%
Активность избирателей на дополнительных выборах депутатов Госсовета Татарстана по данным на 15:00 составила 13,62%. Об этом сообщает ЦИК республики со ссылкой на систему ГАС «Выборы».
Активность избирателей на довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления на 15:00 составила 49,59%.
Председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев сообщал, что голосование в Татарстане на дополнительных выборах депутатов Государственного совета РТ и муниципальных депутатов идет в штатном режиме.
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